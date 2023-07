Lebenden Schweinen Augen herausgerissen, mit Schocker gequält: Horror-Vorwürfe gegen Schlachthof in Bayern

Es sind grauenvolle Szenen, die sich laut Tierschützern im Schlachthof Aschaffenburg abspielten. Nun ermittelt die Polizei – und durchsuchte Wohnungen.

Aschaffenburg – Es entwickelt sich immer mehr zu einem waschechten Skandal: Bereits vor einer Woche am Freitag, 21. Juli, wurde der Schlachthof Aschaffenburg durchsucht. Grund waren Aufnahmen der Tierrechtsorganisation „SOKO Tierschutz“, die Bilder und Videos an die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) übermittelt hatte. Diese zeigten teils grausame Verstöße gegen jedwede Schlacht- und Tierschutzbestimmungen.

Schwerwiegende Vorwürfe gegen Schlachthof Aschaffenburg: Ermittlungen laufen

Den Vorwürfen nach spielten sich im Schlachthof Aschaffenburg regelrechte Horror-Szenen ab. Tiere wurden mit Elektroschockern gequält und bei Bewusstsein geschlachtet, Schweinen laut BR bei vollem Bewusstsein die Augen herausgerissen oder die Beine abgeschnitten. Nach Erhalt des Materials von den Tierschützern durchsuchte die Behörde den Schlachthof in Aschaffenburg und schloss diesen sofort.

Nun stehen viele Fragen im Raum: Wie umfangreich ist der Skandal? Wer ist alles beteiligt? Inwieweit ist die zuständige Tierärztin beteiligt? In der ARD-Sendung „Fakt“ wurden zum Beispiel Screenshots von WhatsApp-Nachrichten aus dem April gezeigt, in denen besagte Frau den Schlachtbetrieb vor anstehenden Kontrollen warnte.

Razzien und Ermittlungen nach heftigen Vorwürfen gegen Schlachthof

Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ermitteln nun in der Sache. Im Zuge dessen gab es am Mittwoch, 26. Juli, und am Donnerstag, 27. Juli, umfangreiche Razzien und Durchsuchungen. Ziel waren insgesamt fünf Wohnungen mehrerer Tatverdächtiger. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, dabei handelt es sich vor allem Datenträger wie Mobiltelefone.

Am Freitagmittag, 28. Juli, will der Aschaffenburger Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) in einer öffentlichen Sondersitzung über den aktuellen Stand der Dinge informieren. (fhz)

