Reddit-Nutzer wird zugeparkt – und sucht Hilfe im Netz: Grandiose User-Antwort löst viralen Witz aus

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Reddit-Nutzer wurde zugeparkt und wandte sich hilfesuchend an die Community. Ein User antwortete ihm umfassend. Jetzt ist er berühmt. © Screenshot r/de / u/kalethxbye / u/auge2 / Reddit

Reddit-Nutzer „Auge2“ wollte nur einem weiteren Mitglied der Community helfen – mit seiner umfassenden Antwort wurde er aber in kurzer Zeit regelrecht berühmt.

München – Immer mal wieder gibt es in den sozialen Medien Themen und Trends, die sich rasend schnell verbreiten, viral gehen, Tausende von Nutzern ansprechen. Sie werden quasi zu Internet-Insidern. Und genau ein solcher viraler Witz bahn sich derzeit auf Reddit an. Und alles begann mit einer harmlosen Hilfe-Suche eines Nutzers.

„Wurde so zugeparkt“: User bittet um Hilfe – „Auge2“ ist zur Stelle

Der Reddit-Nutzer u/kalethxbye postete ein Foto seines zugeparkten Wagens auf der sozialen Plattform und bat um Hilfe. „Wurde so zugeparkt – was kann man da machen?“ Eine ausführliche Antwort später, und ein viraler Netz-Hit war geboren. So schrieb der Nutzer u/auge2 äußerst ausführlich, welche Optionen dem Urheber des Reddit-Beitrags offenstehen würden. Dabei ging er stark ins Detail, und gab in unterschiedlichen Schweregraden Tipps, wie drastisch die Reaktion des zugeparkten Reddit-Nutzers ausfallen könnte.

So beginnt seine Antwort recht normal: „Ordnungsamt anrufen, die sind für den Falschparker zuständig“, lautet sein Ausgangstipp. Dann die Steigerung: „Wenn du power-Alman bist, machst du Fotos und meldest den beschädigten Kennzeichenhalter der Versicherung des Anderen als Schaden. Du kannst auch die härtere Nummer fahren und sagen, dass es zu einem Unfall ohne erkennbaren Schaden gekommen ist“. Schon eine Eskalationsstufe weiter, um sich an dem zuparkendem Autofahrer zu rächen.

Doch u/Auge2 ist noch nicht fertig, fügt noch eine dritte Möglichkeit hinzu: „Oder gehst gleich den blutigen Pfad Gottes und erstattest zusätzlich noch Anzeige wegen Nötigung durch absichtliches Zuparken“. Dies werde zwar wahrscheinlich eingestellt, wäre aber eine Ansage, so der Reddit-Nutzer. Abschließend schreibt er noch seine Meinung darunter, und wie er sich verhalten würde – den Vorfall der Versicherung als Unfall melden und Anzeige wegen Unfallflucht und Nötigung erstatten.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Viraler Witz im Netz: Auge2s konsequente Reaktion als Hit

Die ruhige und entspannte Art, in der u/auge2 schildert, was der zugeparkte Reddit-User in diesem Fall machen könne, sorgt für enorme Erheiterung in den Kommentaren und löst derzeit einen Trend aus. Schon in den Antworten auf seinen Kommentar schreiben andere Nutzer zum Beispiel: „Ich hoffe, dass ich niemals aus Versehen u/auge2 einparke“ und „u/auge2 stand heute auf und wählte Gewalt“. Doch damit begann der Spaß erst. Denn seit dem Post häufen sich auf Reddit Beiträge, in denen Szenen aus Filmen oder Memes benutzt werden, um die resoluten Tipps des Users humoristisch nachzustellen.

Noch ein Beispiel:

Im Netz-Jargon ließe sich sagen, dass u/auge2 das Internet gewonnen hat. Zumindest für ein paar Tage. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.