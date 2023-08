„Ausblendung der Katastrophe in Bayern am größten“: Letzte Generation kündigt Kampagne an

Freiwillige gesucht

Die Letzte Generation sucht auf ihrer Internetseite Freiwillige für Aktionen im Freistaat. Die Aktivisten kündigen eine Kampagne in Bayern an.

München - Die Klimaaktivisten der Letzten Generation planen eigenen Angaben zufolge eine Kampagne in Bayern. Wie die Gruppe auf ihrer Internetseite mitteilte, suche man 100 Freiwillige, die bereit seien, sich an Protestaktionen im Freistaat zu beteiligen.

Letzte Generation kündigt Kampagne in Bayern an: Freiwillige für Aktionen gesucht

Am Dienstagnachmittag, 1. August, hatten sich den Angaben zufolge bereits 72 Freiwillige gemeldet, 28 weitere würden noch gesucht. In Bayern seien „der Gegenwind und die Ausblendung der Katastrophe am größten“, kritisierten die Klimaschutzaktivisten.

+ Die Letzte Generation bei einer Demonstration im Juni in Würzburg. © IMAGO / HMB-Media

Protestkampagne der Letzten Generation in Bayern: Noch keine Details

Die Letzte Generation machte vorerst aber keine Angaben dazu, wie die Protestkampagne in Bayern konkret aussehen soll. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur blieb zunächst unbeantwortet. In den vergangenen Monaten hatten Aktivisten der Gruppierung häufig den Autoverkehr blockiert, indem sie sich auf Straßen festklebten. In einigen Städten, darunter Bayreuth und Bamberg, führte die Letzte Generation zuletzt unangemeldete Protestmärsche durch.

In Nürnberg zogen Aktivisten der Gruppe Exctinction Rebellion zuletzt mit „schweren, mit schädlichem CO2 beladene Koffer“ zum Albrecht-Dürer-Flughafen. Sie wollten auf die Belastung durch den Flugverkehr aufmerksam machen. (kam/dpa)

