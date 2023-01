Sensation am Bodensee: Tiefsee-Fisch galt als ausgestorben – nun ist der Ur-Saibling zurück

Von: Susanne Stockmann

Im Bodensee leben rund 30 verschiedene Fischarten. © imago

Forscher haben ein Rätsel um den Bodensee gelöst. Es ist eine wissenschaftliche Sensation. Ein Tiefsee-Fisch galt seit Jahrzehnten als „verschollen“. Dann sorgte ein Fund für eine Überraschung.

München – Mehr als 40 Jahre lang galt der Tiefsee-Saibling vom Bodensee als ausgestorben – bis ein Exemplar im Jahr 2011 einem Fischer ins Netz ging. Eine Sensation. Nach aufwendigen Untersuchungen steht jetzt fest: Diese Ur-Saiblinge sind genetisch und optisch nahezu identisch mit historischen Exemplaren, die in Museen aufbewahrt werden. Im Gegensatz zu den normalen Saiblingen des Sees, die nie verschwunden waren, sich aber heute stark von ihren Vorfahren unterscheiden.

Bodensee: Tiefsee-Sailbling ist zurück – Forscher lösen Rätsel

Der normale Saibling (Salvelinus cf. umbla) ist zwischen 20 und 45 Zentimeter groß und schwimmt in Bereichen zwischen 50 und 100 Metern. Der Tiefsee-Saibling (Salvelinus profundus) dagegen erreicht maximal 27 Zentimeter und fühlt sich in Tiefen zwischen 70 und 150 Metern wohl. Beide teilen sich den 536 Quadratkilometer großen und 254 Meter tiefen Bodensee mit rund 30 weiteren Fischarten, von denen zehn als Speisefische gefangen werden.



Galt als ausgestorben: der Tiefsee-Saibling (Salvelinus profundus) vom Bodensee. © U. Schliewen/SNSB-ZSM

Bodensee Ur-Saibling: Fund für Forscher etwas ganz Besonderes

Man hatte angenommen, dass die Tiefsee-Saiblinge nach der massiven Überdüngung des Sees in den 1970er- und 1980er-Jahren verschwunden waren. Doch Hilferufe der Fischer hatten damals offenbar Erfolg: „Die heutigen Tiefsee-Saiblinge stammen direkt von ursprünglichen Exemplaren ab. Es muss also einigen Tieren gelungen sein, in der Tiefe des Sees unentdeckt zu überleben“, sagt Dr. Jan Baer von der Fischereiforschungsstelle Langenargen.



Um den Broterwerb der Fischer zu sichern, wurde der normale Saiblingsbesatz mit hunderttausenden Jungfischen unterstützt. „Unsere Daten zeigen gleichzeitig, was diese Besatzmaßnahmen mit Saiblingen aus aller Welt bis in die 1990er-Jahre bewirkt haben: Die ursprüngliche Normalform des Saiblings aus dem Bodensee wurde fast vollständig verdrängt und größtenteils durch einen Mix aus Zuchtfischen ersetzt“, sagt Dr. Ulrich Schliewen, Fischexperte der Zoologischen Staatssammlung München.

Ein Gen-Mix: der normale Saibling (Salvelinus cf. umbla) vom Bodensee. © U. Schliewen/SNSB-ZSM

Tiefsee-Saibling gilt mittlerweile als vom Aussterben bedroht

Da Bodensee-Anrainer inzwischen seit Jahren keine fremden Saiblinge mehr einbringen, hoffen die Projektverantwortlichen, dass sich die letzten Nachkommen der ursprünglichen Normalsaiblinge im Lauf der Zeit wieder durchsetzen werden. Der Tiefsee-Saibling laicht im Gegensatz zu seinen Verwandten nicht im Winter, sondern im Sommer: Daher gab es keine Kreuzungen mit eingesetzten Arten und er konnte genetisch ganz der Alte bleiben.

Der Bodensee: das größte Binnengewässer Deutschlands

Im Sommer 2022 sorgte ein riesiger Fang in einem Weiher für Schlagzeilen. Ein Angler hatte es eigentlich auf einen Karpfen abgesehen, dann zappelte etwas ganz anderes am Haken.