Mordprozess: Nach Tötung der Aschauer Studentin wird es ernst für den Verdächtigen – 50 Zeugen sollen aussagen

Von: Felix Herz

Ende Oktober war die junge Aschauer Studentin nach einem Clubbesuch getötet worden. Lange dauerte die Suche nach dem Täter. Nun kommt Bewegung in den Fall.

Aschau / München – Wie kaum ein anderes Tötungsdelikt in den letzten Jahren hat der Fall rund um die Studentin Hanna aus Aschau in Bayern für Aufsehen gesorgt. Die 23-Jährige war nach einem Disco-Besuch in Aschau tot im Gemeindebereich Prien gefunden worden. Lange und intensiv wurde in dem Fall ermittelt, die Suche nach Zeugen, Beweismitteln und Spuren war kompliziert und schwierig. Sechs Wochen nach der Tat wurde dann ein junger Mann festgenommen, der zunächst als Zeuge – er war in der Tatnacht als Jogger in der Nähe – vernommen worden war. Nun wurde Mordanklage gegen ihn erhoben.

Mordanklage gegen verdächtigen Jogger – Prozess im Oktober

Wie das Landgericht Traunstein am Donnerstag, 29. Juni, mitteilte, wurde die Mordanklage im Fall der getöteten Studentin aus Aschau gegen den verdächtigen Heranwachsenden zugelassen. Der Prozess soll demnach am 12. Oktober beginnen. Für die Hauptverhandlung seien 28 Termine eingeplant, in denen 50 Zeugen und 10 Sachverständige aussagen sollen.

Bewegend: Dieses goldgerahmte Bild von Hanna wurde im Zuge des Tötungselikts an der Studentin im Aschauer Rathaus aufgestellt. Dort lag auch ein Kondolenzbuch aus. © Gemeinde Aschau

Seit seiner Festnahme sitzt der damals 18 bis 21 Jahre (wahres Alter nicht bekannt) alte Beschuldigte in Untersuchungshaft. Zu Hintergründen der Tat oder einem möglichen Motiv machten die Ermittler zuletzt keine Angaben.

Tötungsdelikt an Aschauer Studentin: Große mediale Aufmerksamkeit

Der Fall sorgt seit rund acht Monaten für hohe mediale Aufmerksamkeit. Vor allem, weil die Ermittler lange im Dunkeln tappten und der Fall somit unter anderem in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ behandelt wurde, stieß er auf ein breites öffentliches Interesse. Immer wieder gab es dann neue Wasserstandsmeldungen der Polizei – zuletzt wurde das Handy der 23-Jährigen gefunden. Möglicherweise lieferte es den finalen Hinweis, um gegen den Beschuldigten Mordanklage zu erheben. (fhz)

