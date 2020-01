Nach fatalem Manöver: Luxus-Mercedes kracht ungebremst in Döner-Bude

In der Nacht vom Montag auf Dienstag, 14. Januar, ist ein weißer Mercedes in die Eingangstüre eines Nürnberger Dönerladens gekracht. Das Auto war danach nicht mehr fahrtauglich.

Ein weißer Mercedes ist gegen Mitternacht in einen Schnellimbiss geknallt.

ist gegen Mitternacht in einen geknallt. Der Fahrer ist ein 24-Jähriger Nürnberger .

. Das Auto hat ein Totalschaden, meldet die Polizei.

Nürnberg - Da hat der Imbissbesitzer bestimmt einen ordentlichen Schreck gekommen, als mitten in der Nacht plötzlich ein Auto in seinem Dönerladen stand. Von Montag auf Dienstag, 14. Januar, um 0.15 Uhr krachte ein Mercedes C-Klasse in den Eingangsbereich des Restaurants, berichtet die Polizei Mittelfranken.

24-Jähriger weicht PKW aus und landet mit Mercedes im Dönerladen in Nürnberg

Der 24-jährige Mercedes-Fahrer war auf der Landgrabenstraße in Nürnberg unterwegs, an der Kreuzung zur Gibitzenhofstraße kam dem Nürnberger ein dunkles Auto entgegen. Laut Polizei bog das andere Auto unmittelbar vor dem Mercedes nach links ab, sodass der 24-jährige Fahrer nach rechts ausweichen musste um eine Kollision zu vermeiden. Dabei krachte er in den Eingangsbereich des Dönerladens, der sich im Kreuzungsbereich befindet. Der Fahrer des dunklen Pkws war zu dem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort, meldet die Polizei.

Mercedes-Fahrer nach Kollision mit Schnellimbiss leicht verletzt - Auto hat Totalschaden

Der Nürnberger hat sich bei dem Unfall nur leicht verletzt, ein Krankenwagen musste nicht anrücken. Den Mercedes hat es dagegen schlimmer getroffen, das Auto hat einen Totalschaden und ist nicht mehr fahrtauglich. Laut den Beamten beläuft sich der Schaden des Pkws auf 15.000 Euro, die zerbrochene Eingangstür und die beschädigte Fassade des Dönerladens auf 2.500 Euro.

