Auswertung des ADAC: Sprit in Bayern am teuersten - Saarland am günstigsten

Von: Nadja Pohr

Besonders Dieselfahrer müssen in Bayern tief in die Tasche greifen - laut einer Auswertung des ADAC. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Der ADAC hat die aktuellen Spritpreise in den Bundesländern ausgewertet. Das Ergebnis zeigt die enormen Unterschiede. Im Norden und Süden ist es demnach am teuersten.

München - Die hohen Spritpreise sorgen seit einiger Zeit für Ärger in der Bevölkerung. Um den Entwicklungen entgegenzuwirken, ist Anfang Juni dafür extra der Tankrabatt eingeführt worden. Kurzzeitig sind die Kraftstoffpreise dadurch sogar gesunken, jedoch nur wenige Zeit später wieder gestiegen. Laut einer Auswertung des ADAC schwanken die Spritpreise in den einzelnen Bundesländern jedoch enorm.

Situation hat sich gedreht: In Bayern ist der Sprit am teuersten

Im Durchschnitt zahlen Autofahrer in Bayern und Bremen am meisten für den Sprit. Besonders Dieselfahrer müssen in Bayern tief in die Tasche greifen. Im Vergleich der Bundesländer wurde im Freistaat am Dienstag (19. Juli) um 11 Uhr bei Diesel der mit Abstand höchste Preis fällig.

Bei Super E10 war es laut der Auswertung des ADAC der zweithöchste Preis hinter Bremen - allerdings nur mit einem minimalen Unterschied von 0,2 Cent. Damit hat sich die Situation im Vergleich zum Mai gedreht: Damals war E10 in Bayern noch am billigsten, bei Diesel mussten die Menschen im Freistaat damals den drittniedrigsten Preis zahlen.

Im Saarland ist tanken am günstigsten

Deutlich weniger als die Menschen in Bayern zahlt man für das Tanken im Saarland. Hier wurden bei beiden Kraftstoffen die niedrigsten Preise angezeigt: 1,727 Euro pro Liter E10 und 1,929 Euro pro Liter Diesel. Immerhin sind allerdings selbst in Bayern sowohl Diesel als auch E10 billiger als bei der letzten Erhebung im Juni. (nap/dpa)

