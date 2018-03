Schwerverletzte retten sich noch selbst aus brennendem Golf

Nach einem heftigen Unfall auf der A3 bei Nürnberg ist ein VW Golf in Flammen aufgegangen. Die schwer verletzten Insassen konnten sich selbst befreien.

Nürnberg - Nach einem Auffahrunfall auf der A3 bei Nürnberg haben sich drei Schwerverletzte selbst aus einem brennenden Autowrack geschleppt und in Sicherheit gebracht. Wie News5 und Nordbayern.de berichten, fuhr am Donnerstagmorgen gegen 4.45 Uhr ein VW Golf auf Höhe des Erlenstegener Forst aus noch ungeklärter Ursache nahezu ungebremst in das Heck eines Lkw.

Das Auto kam zwischen der mittleren und rechten Spur zum Stehen und fing durch den heftigen Unfall kurze Zeit später Feuer. Die drei Insassen des Autos kletterten trotz schwerer Verletzungen selbstständig aus dem Golf und brachten sich in Sicherheit. Der Rettungsdienst versorgte das Trio und brachte sie ins Krankenhaus.

Golf nach heftigem Crash und Feuer ein Totalschaden Zur Fotostrecke

Am Lkw, der erst einige hundert Meter nach dem Unfall zum Stehen kam, entstand ein kleiner Schaden am Heck. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Unfall und das brennende Wrack wirkten sich auch massiv auf den Verkehr aus. Die mittlere und rechte Spur waren bis kurz vor acht Uhr gesperrt, da die Feuerwehr nach dem Löschen des brennenden Autos auch noch die Räumungsarbeiten an der Unfallstelle übernahm. Es kam zu einem Rückstau bis über das Autobahnkreuz Nürnberg-Fürth.

ses