Unfall in Würzburg: Rentner tritt unvermittelt auf Gleise – und wird von Tram gegen Auto geschleudert

Von: Felix Herz

In Würzburg wurde ein Rentner von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Er befindet sich nun im Krankenhaus, zwar außer Lebensgefahr, aber in kritischem Gesundheitszustand. © NEWS5 / Höfig

In Würzburg hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Ein Rentner wurde von einer Straßenbahn erfasst und gegen ein Auto geschleudert. Er befindet sich im Krankenhaus.

Würzburg – In der Würzburger Innenstadt hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Ein Rentner wurde von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Ersten Berichten vom Unfallort zufolge befindet er sich in einem kritischen Gesundheitszustand, ist aber immerhin nicht in Lebensgefahr.

Rentner von Tram erfasst und gegen Auto geschleudert

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag, 2. August. Eine Straßenbahn fuhr vom Betriebshof in der Sanderau in Richtung Sanderring, als ein 81-jähriger Mann plötzlich und unvermittelt die Gleise in der Virchowstraße betrat. Die Straßenbahn konnte daher nicht mehr bremsen und es kam zum Frontalzusammenstoß.

Durch den Aufprall wurde der Rentner gegen ein geparktes Auto geschleudert. Dabei erlitt er den Angaben von vor Ort zufolge schwerste Verletzungen und musste vom Rettungsdienst sofort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rentner in kritischem Zustand – aber nicht in Lebensgefahr

Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde inzwischen ein Sachverständiger herangezogen. Der Rentner, der sich derweil im Krankenhaus befindet, ist nicht in Lebensgefahr, heißt es. Ihm wird aber ein kritischer Gesundheitszustand attestiert.

