Bei Lichtenfels hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er stürzte von seinem Fahrzeug und streifte dabei ein entgegenkommendes Auto.

Lichtenfels - Er stürzte mit dem Motorrad und rutschte in ein Auto hinein: Am Donnerstag, 25. Mai, hat sich zwischen Buch am Forst und Lichtenfels im gleichnamigen Landkreis ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, wie News5 berichtet. Dabei wurde ein 18-Jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt, eine Autofahrerin (40) erlitt einen Schock.

Motorradfahrer (18) stürzt bei Lichtenfels in Auto – lebensgefährlich verletzt

Laut Bericht war der 18-Jährige in Richtung Lichtenfels unterwegs, als er in einer Rechtskurve ins Schlingern geriet. Er stürzte und rutschte über die Fahrbahn. Dabei streifte er ein entgegenkommendes Auto, sein Motorrad schlitterte anschließend noch etwa 100 Meter weiter und blieb in einem Wassergraben liegen. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch die 40-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Gerade zu Beginn der Motorradsaison mahnt die Polizei zu Vorsicht: „Wenn es raus auf die Straße geht, wirklich erst mal sachte anfangen“, sagte Stephan Götz von der Polizeiinspektion Lichtenfels zu News5. Um den Unfallhergang zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Coburg einen Sachverständigen an die Unfallstelle gerufen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Aufgrund des Polizeieinsatzes war die Kreisstraße LIF27 für rund drei Stunden gesperrt.

