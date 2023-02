Auto prallt gegen Sitzbank: Mutter und Kind schwer verletzt

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine Autofahrerin ist in München mit ihrem Auto gegen eine Sitzbank aus Holz geprallt, auf der eine Frau und ihr kleines Kind saßen - beide wurden schwer verletzt. Passanten betreuten die 33 Jahre alte Mutter und das 4 Jahre alte Mädchen, bis der Rettungsdienst eintraf, wie Feuerwehr und Polizei am Donnerstag berichteten. Danach wurden die beiden in Kliniken gebracht.

München - Die Ursache für den Unfall am Mittwoch wird von der Polizei untersucht. Die 38 Jahre alte Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Sie wollte laut Polizei in eine Parklücke fahren und stieß dabei frontal gegen die Bank. dpa