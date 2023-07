Auto stürzt 70 Meter Steilhang hinab: Fahrer stirbt, Beifahrerin schwer verletzt

Von: Leyla Yildiz

Ein Auto stürzte 70 Meter einen Steilhang hinab. Der 51-jährige Fahrer starb. © Merzbach/News5

In Oberfranken ist ein Auto 70 Meter über einen Steilhang in den Abgrund gestürzt. Der Fahrer stirbt, seine Beifahrerin erleidet schwere Verletzungen.

Weismain - Am Mittwochvormittag (5. Juli) ereignete sich am Rande des Weismainer Ortsteils Wallersberg (Landkreis Lichtenfels) ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Gegen 9.45 Uhr durchbrach ein Auto die Leitplanke und stürzte über einen Steilhang hinab. Das Fahrzeug passierte während des Sturzes zweimal eine Serpentinenstraße und kam schließlich an einem Bachlauf zum Liegen. Der 51-jährige Fahrer stirbt, seine 21-jährige Beifahrerin erlitt schwerste Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und brachte die junge Frau in eine Klinik. Neben den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Lichtenfels waren über 80 Feuerwehrleute aus Weismain, Altenkunstadt und Burgkunstadt sowie Mitglieder der Bergwacht im Einsatz. Mehrere Rettungswagen und Notärzte wurden ebenfalls zur Unfallstelle entsandt.

Diesen Steilhang stürzte ein Auto im oberfänkischen Landkreis Lichtenfels hinunter. © Merzbach/News5

Das verunfallte Auto erlitt einen Totalschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die genaue Unfallursache und der Hergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg hinzugezogen, um die Polizeiinspektion Lichtenfels bei den Untersuchungen zu unterstützen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße zwischen Wallersberg und der Staatsstraße 2191, die sich im Tal befindet, für mehrere Stunden gesperrt werden. (ly)

