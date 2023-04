Mann erleidet Herzinfarkt während Fahrt – Transporter bleibt mitten auf A9 stehen

Von: Michaela Schneider

Mitten auf der A9 erlitt der Fahrer eines Transporters einen Herzinfarkt. © Carsten Rehder/dpa

Auf der A9 bei Kinding erlitt der Fahrer eines Kleintransporters während der Fahrt einen Herzinfarkt. Einsatzkräfte konnten den Mann rechtzeitig reanimieren.

Kinding – Am Dienstag (11. April), gegen 13.30 Uhr, erlitt ein Mann auf der A9 während der Fahrt einen Herzinfarkt. Der 65-Jährige aus dem Landkreis Dillingen an der Donau war Richtung München unterwegs als er bewusstlos wurde. Der Wagen kam auf der mittleren Spur mitten im Verkehr zum Stehen.

Mann erleidet Herzinfarkt: Wagen kommt unfallfrei zum Stehen

Hier hatte der Mann gleich doppeltes Glück im Unglück: Der Stopp des Transporters inmitten der Autobahn blieb unfallfrei und eine zufällig vorbeifahrende Zivilstreife der Verkehrspolizei Ingolstadt wurde auf den Notfall aufmerksam. Die Beamten konnten den Mann aus seinem Fahrzeug bergen und mit sofort Reanimationsmaßnahmen beginnen. Diese wurden durch eine herbeigerufene Streife der Polizeiinspektion Beilngries unterstützt. Die Beamten konnten dem Transporter-Fahrer konnte das Leben retten.

In stabilem Zustand wurde er anschließend dem Rettungsdienst übergeben und in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Während der gesamten Rettungsaktion sperrte die Polizei die A9 in Richtung München für circa eine Stunde komplett. Die Freiwillige Feuerwehr Kinding schleppte den Transporter ab, die Autobahn konnte anschließend wieder freigegeben werden.

