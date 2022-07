Familienstreit eskaliert mitten auf der Autobahn – „psychisch belasteter“ Sohn kratzt Vater während Fahrt

Mitten auf der Autobahn gingen der Vater und sein Sohn mit einem Messer aufeinander los. © NEWS5 / Merzbach

Auf der A70 in Bayern lief ein Familienstreit völlig aus dem Ruder. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, die Autobahn wurde komplett gesperrt.

Update vom 17. Juli, 13.15 Uhr: Einer Pressemitteilung der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Sohn des Streits um einen „offenbar psychisch belasteten“ 29-jährigen Mann. Des Weiteren hat der Vater selbst die Polizei gerufen, nachdem es zunächst zu verbalen Streitigkeiten im Auto gekommen war und der Sohn ihn anschließend im Gesicht gekratzt habe. Daraufhin stellte der Vater das Auto ab und verständigte die Polizei.

Nach mehrmaligem Auffordern konnten die Beamten dann den zunächst nicht reagierenden Sohn dazu bewegen, aus dem Auto zu steigen und festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein Taschenmesser gefunden – bei dem Streit war es allerdings – im Gegensatz zu vorangehenden Berichterstattungen – nicht zum Einsatz gekommen.

Inzwischen wurde der 29-Jährige, der sich laut Polizei in „einer psychischen Ausnahmesituation befand“ in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Erstmeldung vom 17. Juli: Haßberge – In Bayern ist ein Familienstreit mitten auf der Autobahn total eskaliert. Vater und Sohn befuhren die A70 zwischen den Anschlussstellen Knetzgau und Eltmann im Landkreis Haßberge, als sich die beiden Männer so in die Haare kriegten, dass der Vater den Wagen am Seitenstreifen parkte und es zu Handgreiflichkeiten mit einem Messer kam.

Bayern: Familienstreit auf Autobahn – Vater und Sohn mit Messer

Am Samstagabend, 16. Juli, befuhr ein Vater mit seinem Sohn in einem Opel die A70 von Schweinfurth in Richtung Bamberg. Doch aus bisher unbekannten Gründen gerieten die beiden Männer in einen hemmungslos eskalierenden Streit. Zwischen Knetzgau und Eltmann stellte der Vater, der den Wagen gefahren hatte, das Auto am Standstreifen ab.

Dort verließen die beiden Kontrahenten allem Anschein nach das Fahrzeug und gingen aufeinander los. Dem Bericht von news5.de zufolge sei auch ein Messer im Spiel gewesen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden Zeuge des heftigen Streits und alarmierten umgehend die Polizei.

Familienstreit auf Autobahn in Bayern: Polizei rückt mit Großaufgebot an

Die Rettungskräfte rückten mit zahlreichen Fahrzeugen am Ort des Geschehens an. Für die Dauer des Einsatzes wurde die A70 in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Beamten konnten den Sohn in Gewahrsam nehmen, er und sein Vater wurden bei dem eskalierten Familienstreit leicht verletzt. Auslöser des Streits ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (fhz)

