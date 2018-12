Autofahrer prallt frontal gegen Lkw und stirbt

Ein 22-Jähriger ist in Niederbayern mit seinem Auto frontal gegen einen Lkw geprallt und tödlich verletzt worden.

Aiterhofen - Der junge Mann aus dem Landkreis Straubing-Bogen war auf der B20 in Richtung Straubing unterwegs, als er am Donnerstagabend in Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er starb noch am Unfallort. Der 65-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

