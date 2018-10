Autofahrerin schleudert 30 Meter über Grünstreifen - schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend auf der B2 im Landkreis Augsburg ereignet. Eine Autofahrerin kam mit ihrem Wagen von der Straße ab. Die Unfallursache ist bislang unklar.

Langweid am Lech - Eine 50 Jahre alte Autofahrerin ist im schwäbischen Langweid am Lech (Landkreis Augsburg) von der Bundesstraße 2 abgekommen und schwer verletzt worden.

Die Frau war am Dienstagabend Richtung Donauwörth unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache schleuderte sie dreißig Meter in einen Grünstreifen neben der Fahrbahn. Die Feuerwehr befreite sie aus den Trümmern ihres Wagens. Retter brachten die 50-Jährige mit schweren inneren Verletzungen ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache soll ein Gutachter klären.

dpa

