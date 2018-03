12-Jähriger beim Joggen überfahren - ganze Fußballmannschaft unter Schock 

Tragischer Unfall in Aldersbach: Ein 12-Jahre alter Junge wurde an einer gut überschaubaren Straße von einem Auto erfasst. Nun fragen sich alle „Warum“?

Aldersbach - Am Dienstagnachmittag ist ein 12 Jahre alter Bub bei einem Verkehrsunfall in Aldersbach ums Leben gekommen. Simon wurde von einem 49 Jahre alten Autofahrer beim Überqueren einer Staatsstraße erfasst. Etwa zur gleichen Zeit war zufällig ein Polizeiauto in der Nähe des Unfallortes. Die Beamten, die schnell am Unfallort eintrafen, leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Leider zwecklos - der Junge erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Unfall ereignete sich an gut einsehbarer Stelle

Der Unfall ereignete sich auf einer viel befahrene Straße zwischen Vilshofen und Vilsbiburg. Was Fragen aufwirft ist die Tatsache, dass die Straße am Unfallort eigentlich gut überschaubar ist. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren werden nun Zeugen von der Polizei befragt. Außerdem wurde ein Gutachter an den Unfallort gebracht, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die zwei Insassen des des Autos erlitten einen schweren Schock und wurden nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht.

Anteilnahme der Gemeinde ist sehr groß

Die Anteilnahme der Aldersbacher im Landkreis Passau ist sehr groß. Der talentierte und allseits beliebte Simon spielte seit dem Sommer im FC Alkofen und ging regelmäßig joggen. Sein Trainer äußerte sich gegenüber der Passauer neuen Presse: „Den Buben hat jeder gemocht.“ Seine Kameraden aus der Fußballmannschaft stehen unter Schock, denn am Tag vor dem Unfall hatte man noch gemeinsam trainiert. "Das ist an Tragik nicht zu überbieten", sagt Rudi Emmer, Vorstand des FC Alkofen.

