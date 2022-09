Franke zum besten Bäcker der Welt gewählt – „Das ist der Wahnsinn, das rockt“

Von: Thomas Eldersch

Der fränkische Wacken-Bäcker Axel Schmitt ist „World Baker of the Year 2022“ geworden. © Axel Heimken/dpa

Bester Bäcker der Welt darf sich jetzt der Franke Axel Schmitt aus der Nähe von Schweinfurt nennen. Er wurde in Island mit dem Titel ausgezeichnet.

München/Reykjavik – In den vergangenen Tagen ist das Bäckerhandwerk vor allem wegen der Aussagen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) in der ARD-Sendung „Maischberger“ in aller Munde. Jetzt gibt es aber neben Kosten-, Insolvenz- und Personal-Sorgen eine positive Nachricht vonseiten des Traditionsgewerbes. Ein Deutscher – genauer gesagt ein Franke – ist in der isländischen Hauptstadt Reykjavik zum „World Baker of the Year 2022“ gewählt worden. Der glückliche Gewinner ist kein Unbekannter.

Franke Axel Schmitt ist weltbester Bäcker des Jahres und ein „Vorbild für die Branche“

Den Titel und damit die höchste Auszeichnung, die das Bäckerhandwerk zu vergeben hat, sicherte sich der auch aus dem Fernsehen bekannte Bäckermeister Axel Schmitt aus Frankenwinheim (Landkreis Schweinfurt). Der 41-Jährige ist auch als „Wackenbäcker“ bekannt, weil er dort schon die Metall-Fans mit seinen Backwaren begeistert hat. Außerdem ist er ein gern gesehener Gast beim Sat.1-Frühstücksfernsehen. In der Pressemitteilung des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. heißt es über ihn: „Axel Schmitt steht für ein modernes Bäckerhandwerk, er ist Vorbild für die Branche und ist auch als Unternehmer erfolgreich.“

Er hat es gerockt: Der fränkische Bäckermeister und Brotsommelier Axel Schmitt (l.) wurde zum „Worlbaker of the Year“ ernannt. Sig­urður Már Guðjóns­son (r.) aus Island wurde weltbester Konditor. © ODD STEFAN/UIBC

Apropos Unternehmer. Der Franke hat das Backhandwerk sozusagen schon mit der Muttermilch aufgesaugt. Er ist in einem Bäckerhaushalt in der vierten Generation aufgewachsen. Nach seiner Ausbildung in Kürnach zum Bäckergesellen, schloss er eine weitere Ausbildung in Würzburg zum Konditor ab. 2003 absolvierte er seine Meisterprüfung zum Bäcker mit Bravour, 2016 wurde er ebenfalls mit Bestnote zum Brot-Sommelier ernannt.

Auch bei „Das Große Backen“ auf Sat.1 zeigt der Bäcker auf Franken, was er kann (Video)

Bäcker-Weltmeister Axel Schmitt freut sich über die Auszeichnung – „das rockt“

Der 41-Jährige freute sich riesig über die Auszeichnung. „Das ist der Wahnsinn, das rockt. Ich danke der UIBC für ihre Entscheidung sowie dem Zentralverband für meine Nominierung. Ich bin Bäcker aus Leidenschaft und sehe die Auszeichnung als Ansporn, weiterhin für den schönsten Beruf der Welt zu werben. Das verspreche ich.“ Vorjahressieger war Domi Vélez aus Spanien.

Lob und Anerkennung gab es auch vom Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, Michael Wippler. „Wir gratulieren Axel Schmitt zu seinem Titel herzlichst. Er zeigt so viel Energie, Leidenschaft und Liebe fürs Bäckerhandwerk und verbindet das mit unglaublicher Coolness und Nonchalance. Er steht für erfolgreiches Unternehmertum und modernes Handwerk. Auch dank ihm hat sich in der Welt herumgesprochen, dass das deutsche Bäckerhandwerk im wahrsten Sinne des Wortes rockt.“ (tel)

