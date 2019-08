Fahranfänger (19) gerät in Gegenverkehr - er stirbt nach Kollision mit Lkw

Ein Fahranfänger ist auf der B12 bei Reichertsheim in den Gegenverkehr geraten. Der junge Mann kollidierte mit einem Lkw - er starb noch an der Unfallstelle.

Reichertsheim - Am Mittwochmorgen hat sich auf der B12 auf Höhe Reichertsheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus dem nördlichen Landkreis Mühldorf kam dabei ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

B12/Reichertsheim: Fahranfänger gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt

Der 19-Jährige fuhr mit seinem Kleinwagen in Fahrtrichtung München. Dabei kam er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Lkw zusammenstieß. Der junge Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

B12/Reichertsheim: Gutachter soll Unfallhergang klären

Die Staatsanwaltschaft Traunstein beauftragte zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter. Dieser führt die Untersuchung an der Unfallstelle sowie den beteiligten Fahrzeugen durch. Da am Lkw der Kraftstofftank aufgerissen wurde, lief eine größere Menge Dieselkraftstoff aus. Deswegen wurde laut Polizei auch das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen.

B12 bei Reichertsheim bleibt nach Unfall längere Zeit gesperrt

Die Feuerwehren aus Ramsau, Reichertsheim, Kirchdorf, Lengmoos und Haag waren mit ungefähr 40 Rettern im Einsatz. Auch ein Rettungswagen sowie ein Notarzt waren vor Ort. Die B12 bleibt noch längere Zeit gesperrt, da der Lkw nicht mehr fahrbereit ist und daher umgeladen werden muss. Der Verkehr wird umgeleitet.

