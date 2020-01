Auto kommt von Straße ab und kracht gegen Bäume - Krankenschwester wird zur Ersthelferin

Auf der B20 bei Ainring kam es am Sonntagnachmittag (12. Januar) zu einem schweren Unfall. Ein Mann krachte mit seinem Toyota in eine Baumgruppe.

Eine Krankenschwester war als Ersthelferin vor Ort.

Ainring - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr auf der B20 bei Ainring zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Toyota Corolla war von Freilassing kommend aus unbekannten Gründen über die Gegenfahrbahn nach links abgekommen. Er prallte mit großer Wucht in eine Baumgruppe. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mit.

B20 bei Ainring: Krankenschwester nach Unfall als Ersthelferin vor Ort

Ersthelfer, darunter eine Intensiv-Krankenschwester des Klinikums Traunstein, setzten sofort einen Notruf ab. Sie versuchten den nach ersten Erkenntnissen schwer verletzten Mann (76) aus seinem Auto zu befreien. Er war jedoch im Fußraum eingeklemmt. Durch die deformierten Türen konnte das Rote Kreuz den Mann weder versorgen noch ins Freie bringen. Er sollte deshalb von der Feuerwehr befreit werden.

Die Leitstelle Traunstein schickte die Freiwilligen Feuerwehren Ainring und Freilassing. Der Einsatzleiter ließ den 76-Jährigen sofort mit dem hydraulischem Rettungssatz befreien. Dazu musste die stark deformierte Fahrertüre des Autos entfernt werden, wie das BRK weiter mitteilte.

Hubschrauber fliegt Mann nach schwerem Unfall ins Klinikum Traunstein

Die Besatzung des Salzburger Notarzthubschraubers „Christophorus 6“ übernahm die Versorgung des Mannes und flog ihn zum Klinikum Traunstein. Die Nachbarfeuerwehr Freilassing leitete den Verkehr von Freilassing kommend von der B20 ab und örtlich um. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ainring sicherten die gesperrte Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher, kümmerten sich um die technische Rettung, sicherten den in der Böschung hängenden Toyota per Greifzug und halfen beim Transport des Patienten. Beamte der Freilassinger Polizei nahmen den genauen Unfallhergang auf. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

