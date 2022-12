Mann gerät auf Gegenfahrbahn: Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann starb bei dem Unfall auf der B20. © vifogra / Tiedemann

Ein Mann geriet auf der B20 in Straubing auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein Auto. Er starb, zwei Personen wurden schwer verletzt.

Straubing - Im niederbayerischen Straubing hat sich am dritten Advent ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Ein Toter und zwei Verletzte auf B20/Straubing

Demnach geschah der Unfall am 11. Dezember gegen 17.10 Uhr auf der B20 in Straubing. Zwei Autos waren daran beteiligt. Ein Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem weiteren Pkw kollidiert.

Der 61-jährige Unfallverursacher aus dem Großraum Cham wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Beifahrerin (27) kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Nach Unfall auf B20 in Straubing: Strecke über Stunden gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in geschätzter Höhe von rund 60.000 Euro. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um bei der Klärung der Unfallursache zu unterstützen.

Zur Unfallaufnahme waren mehrere Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort. Die B20 war für die Unfallaufnahme knapp drei Stunden gesperrt. (kam)

