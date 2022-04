Frontal-Crash: Zwei Erzieherinnen lebensgefährlich verletzt - insgesamt fünf Schwerverletzte

Von: Katarina Amtmann

Bei einem Unfall in Bayern gab es fünf Schwerverletzte. © NEWS5 / Merzbach

Auf der B26 bei Eltmann hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Vier Kindergärtnerinnen, die auf dem Weg zu einer Fortbildung waren, wurden schwer verletzt.

Update vom 28. April, 13 Uhr: Bei dem Unfall auf der B26 sind mehrere Menschen verletzt worden (siehe Erstmeldung). Drei Personen schweben in Lebensgefahr. Zwei weitere erlitten schwere Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 21-Jähriger aus dem sächsischen Vogtlandkreis gegen acht Uhr auf der B26 bei Eltmann (Landkreis Haßberge) links abbiegen und übersah ein entgegenkommendes Auto. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der mutmaßliche Unfallverursacher den Angaben zufolge lebensbedrohliche Verletzungen. Im anderen Fahrzeug befanden sich vier Frauen, davon wurden laut Polizei zwei lebensgefährlich und zwei schwer verletzt.

Kia und Golf krachen frontal zusammen: Fünf Schwerverletzte – darunter vier Kindergärtnerinnen

Erstmeldung vom 28. April, 11.42 Uhr: Eltmann – Schlimmer Unfall im Landkreis Haßberge: Am Donnerstag, 28. April, hat sich auf der B26 bei Eltmann ein Zusammenstoß zwischen zwei Autos ereignet.

Unfall auf B26 bei Eltmann: Frontalzusammenstoß zwischen Kia und Golf

Der Unfall ist laut Michael Will, Pressesprecher beim BRK Haßberge, kurz nach acht Uhr passiert. Nach ersten Informationen von News5 wollte ein 21-Jähriger mit seinem Kia nach links abbiegen, als er einen entgegenkommenden Golf übersah. Im Golf befanden sich vier Kindergärtnerinnen auf dem Weg zu einer Fortbildung.

Bei Eltmann sind zwei Autos zusammengekracht. © NEWS5 / Merzbach

Fünf Verletzte bei Unfall auf B26 bei Eltmann

Alle fünf Personen sind bei dem Unfall schwer verletzt worden, bei einer Frau kann laut Will Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Mehrere Ersthelfer waren an der Unfallstelle bis ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort eintraf. Zwei Rettungshubschrauber waren ebenfalls im Einsatz.

