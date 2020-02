Audi-Fahrerin rast nahezu ungebremst unter Sattelzug - und kommt leicht verletzt davon

Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kam es zu einem schlimmen Unfall. Eine Audifahrerin raste nahezu ungebremst unter einen Sattelzug - und wurde nur leicht verletzt.

Nahe Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Die Fahrerin eines Audi A4 Cabrios konnte auf der B300 wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Sie rauschte nahezu ungebremst unter einen Sattelzug.

Hohenwart - Am Dienstagabend (4. Februar) kam es im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm zu einem schweren Unfall. Eine Audifahrerin hatte dabei offenbar mehr als einen Schutzengel im Gepäck.

B300/Pfaffenhofen: Frau rauscht mit Audi Cabrio unter Sattelzug hindurch

Die Frau war von Weichenried kommend auf der B300 unterwegs. Zeitgleich war auch ein Sattelzug von Hohenwart in Richtung Weichenried unterwegs. Dieser bog in die Ortschaft Merxmühle ab. Aus noch unbekannten Gründen bremste die Frau mit ihrem Audi A4 Cabrio nicht mehr rechtzeitig ab und rauschte nahezu ungebremst unter dem abbiegenden Sattelzug hindurch.

Dabei wurde das komplette Dach abgerissen und die Beifahrerseite enorm beschädigt. Die Kopfstütze auf der Beifahrerseite wurde durch die enorme Wucht fast abgerissen. Auch in der Front des Fahrzeugs sind tiefe Krater. Die Audifahrerin blieb wie durch ein Wunder beinahe unverletzt. Sie war allein unterwegs und kam mit nur leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Schwerer Unfall auf der B300: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Absicherungs- und Aufräumarbeiten. Der völlig zerstörte Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache noch an der Unfallstelle aufgenommen.

