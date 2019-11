Frau (34) wird wegen Navi zur Geisterfahrerin - fast kommt es zum Frontalzusammenstoß

Auf der B4 bei Coburg wurde eine 34-jährige Frau unabsichtlich zur Geisterfahrerin. Sie fuhr zunächst in richtiger Richtung, doch dann gab ihr Navi eine andere Anweisung.

Coburg - Eine Geisterfahrerin hat am Montagabend (18. November) auf der Bundesstraße 4 in Richtung Coburg für Verwirrung gesorgt. „Mindestens ein Fahrzeuglenker musste stark abbremsen und ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden“. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen.

B4 bei Coburg: Frau wegen Navi als Falschfahrerin unterwegs

Die 34-jährige Frau war nach Angaben des Sprechers mit dem Ziel Coburg auf die B4 aufgefahren - „grundsätzlich in die richtige Richtung“ wie es weiter hieß. Dann wollte ihr Navigationsgerät die Frau jedoch in die entgegengesetzte Richtung lotsen. „Dem kam sie wohl etwas voreilig nach“, wie der Sprecher weiter sagte. Sie habe in einer Einbuchtung gewendet und sei wieder losgefahren. Diesmal in die falsche Richtung. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand.

Eine 60-jährige Frau war ebenfalls in falscher Richtung auf einer Bundesstraße unterwegs. Sie fuhr acht Kilometer als Geisterfahrerin - weil sie sich auf ihr Navi verlassen hatte. Auf der A99 kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Eine Fahranfängerin folgte der Aufforderung ihres Navis - und wendete mitten auf der A99. (Merkur.de*) Auch ein Mann wurde zum Geisterfahrer. Der Autofahrer wendete auf der A92 - weil sein Navi ihn dazu aufgefordert hatte.

