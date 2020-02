Mann verliert Kontrolle: Mercedes kracht in Gegenverkehr - zwei Menschen werden schwerverletzt

Ein Mann verlor am Montag (3. Februar) auf der B8 in Richtung Würzburg die Kontrolle über seinen Wagen. Sein Mercedes prallte in ein entgegenkommendes Auto.

Auf der B8 ereignete sich am Montag ein schwerer Unfall.

Ein Autofahrer verlor die Kontrolle und geriet in den Gegenverkehr.

Dort prallte er in einen VW.

Remlingen - Bei einem Verkehrsunfall auf der B8 sind am Montagmorgen (3. Februar) zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand war ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Würzburg unterwegs. Zunächst ging die Polizei noch davon aus, dass der Mann in Richtung Marktheidenfeld unterwegs war. Diese Angabe wurde aber mittlerweile korrigiert.

Unfall auf B8 Richtung Würzburg: Mercedes kracht in Gegenverkehr

Der Fahranfänger kam aus zunächst unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und geriet in den Gegenverkehr. Dort krachte er in einen entgegenkommenden VW. Der Unfallverursacher und der 49-jährige Fahrer des anderen Autos zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und kamen in Würzburger Krankenhäuser.

Dramatische Bilder: Mercedes kracht in Gegenverkehr - zwei Menschen werden schwerverletzt Zur Fotostrecke

Nach Polizeiangaben blieb die Bundesstraße mehrere Stunden gesperrt. Der Schaden beträgt wohl mehrere 10.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land.

Die Meldung der Polizei im Wortlaut

„Bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 sind am Montagmorgen zwei Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Bundesstraße war mehrere Stunden lang komplett gesperrt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 19-Jähriger aus Würzburg mit seinem Mercedes in Richtung Marktheidenfeld unterwegs. Zwischen Remlingen und Uettingen kam der Pkw offenbar zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der Fahrer gegenlenkte, geriet der Mercedes in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem VW, der in Richtung Würzburg fuhr. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision abseits der Straße zum Stehen.

Der Mercedes Fahrer und der aus dem Landkreis Würzburg stammende 49-Jährige am Steuer des VWs erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und in Würzburger Krankenhäuser gebracht. An beiden beteiligten Pkw entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich auch die Freiwilligen Feuerwehren Uettingen und Remlingen im Einsatz.

Zur Stunde (10.50 Uhr) sind an der Unfallstelle noch Reinigungsarbeiten im Gange, da die Fahrbahn durch Betriebsstoffe stark verunreinigt ist. Zu diesem Zweck bleibt die B 8 noch komplett gesperrt.“

