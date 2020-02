Alptraum auf Bundesstraße: Auto gerät auf Gegenfahrbahn - und kracht frontal in Schulbus

Aus noch ungeklärter Ursache kam es im Landkreis Kulmbach zu einem furchtbaren Unfall: Ein Auto prallte frontal gegen einen Schulbus, in dem mehrere Kinder saßen.

Neudrossenfeld - Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag (5.2.) in Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach in Oberfranken. Im Ortsteil Unterbrücklein stieß aus noch ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 85 ein Auto mit einem Schulbus zusammen. Der 56-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bayreuth geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei mit.

Horror-Unfall bei Kulmbach: Auto gerät auf Gegenfahrbahn - und prallt frontal in Schulbus

Der Fahrer des Autos, das mit dem Bus kollidierte, starb noch an der Unfallstelle. In dem Bus saßen sieben Schulkinder zwischen acht und zehn Jahren. Laut eines Sprechers des Polizeipräsidiums Oberfranken erlitten vier der Kinder leichte Verletzungen. Die Schüler und der 43-jährige Busfahrer kamen in umliegende Krankenhäuser.

Wie genau es zu dem schrecklichen Zusammenstoß kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Ersten Informationen zufolge wurde der Pkw des Autofahrers durch den Zusammenprall völlig zerstört. Ersthelfer versuchten, den Mann zu reanimieren - doch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Schulbus-Unfall bei Kulmbach: Auto kracht in Schulbus - Fahrer stirbt an Unfallstelle

Die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie das Technische Hilfswerk waren mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Ein Sachverständiger kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Kulmbach bei der Unfallaufnahme.

Die Meldung der Polizei im Wortlaut

„Tödliche Verletzungen erlitt am Mittwochmittag ein 56-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße B85, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Schulbus kollidierte.

Kurz nach 12.45 Uhr war der Fahrer eines VW Golf auf der B85 Richtung Kulmbach unterwegs und kam auf Höhe der Anschlussstelle Neudrossenfeld auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Schulbus frontal zusammen. Der 56-jährige Volkswagenfahrer aus dem Landkreis Bayreuth erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich insgesamt sieben Schüler, im Alter von acht bis zehn Jahren, im Bus. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten vier der Schulkinder leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte die Schüler sowie den 43-jährigen Busfahrer in umliegende Krankenhäuser. Ein Sachverständiger kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Kulmbach bei der Unfallaufnahme. Die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie das Technische Hilfswerk waren mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber befand sich an der Unfallstelle. Der Gesamtsachschaden liegt bei zirka 40.000 Euro. Die Bundesstraße war bis etwa 16.15 Uhr komplett gesperrt, die Bergungsarbeiten des Busses dauern noch an.“

