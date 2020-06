Ira Hager aus Bad Aibling hat seinen Vater, einen amerikanischen Soldaten, viele Jahre gesucht. Bis er ihn endlich fand, musste er einige Hürden überwinden – und fand Erstaunliches heraus.

Bad Aibling - Es ist eine Geschichte wie aus einem Film. Ein US-Soldat verliebt sich in eine Deutsche und bekommt mit ihr drei Kinder, die beiden wollen heiraten. Doch am Hochzeitstag taucht der Bräutigam ab. Es ist die Geschichte von Ira Hager (67) aus Bad Aibling.

Bad Aibling: Frau verliebt sich in US-Soldaten - er verschwindet am Hochzeitstag

Hagers Mutter Anna Maria verliebte sich 1948 in den in Deutschland stationierten US-Soldaten Ira Johnson Roberts. Sie arbeitete in einem Offiziers­casino in Heidelberg. Aus der Beziehung entstanden er und zwei ältere Schwestern. 1953 verschwand Roberts. Ira Hager hat nur eine Erinnerung an seinen Vater: „Als kleines Kind musste ich ins Krankenhaus, und da war mein Vater dabei.“

Mit 16 wuchs sein Wunsch, den Vater zu finden. Bei Fragen nach Roberts war seine Mutter nicht auskunftsfreudig. Sie gab Hager nur eine alte Keksdose mit Fotos und zwei Adressen – in Großbritannien und den USA. An beide schrieb seine älteste Schwester einen Brief. Aus Großbritannien kam eine Antwort. „Darin stand, dass mein Vater pleite und tot sei“, so Hager. Roberts war in erster Ehe mit einer Frau aus Nottingham verheiratet.

+ Das Bild zeigt Ira Hager und seinen Vater, bevor dieser die Familie verließ. © FKN

Als Hager und seine Frau 1983 auf einer Reise in Miami zwischenlandeten, beschloss Hager, eine Postkarte an die US-Adresse aus der Keksdose zu schicken. Trotz fehlender Antwort fuhren sie zu dem Haus. Im Garten stand eine Frau – seine Schwester Gail! Sie erzählte ihm viel vom Vater. „Er war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon tot“, so Hager.

Roberts starb mit 48 an Leberzirrhose und Lungenkrebs in einem Veterans Home in den USA.“ Hager fand noch eine Schwester – Yvonne. Mit ihr suchte und fand er das Grab des Vaters. 1993 brachte Hager seine Mutter hin. „Sie hat ihn richtig geliebt, und damit konnte sie ein für allemal mit der Geschichte abschließen“, so Hager. Und er? „Jetzt habe ich endlich eine Geschichte.“

Bad Aibling: Mann erfährt Schicksal seines Vaters - und hat zwölf Geschwister

Insgesamt hat der in Bad Aibling lebende Hager zwölf Geschwister – fünf Halbgeschwister von seinem Vater. Zu zwei Schwestern steht er in engem Kontakt.“ Vor drei Jahren erfuhr Hager, dass er auch eine Halbschwester in Deutschland hat. Sie entstand aus der Beziehung seines Vaters zu einer Frau aus Traunstein!

Dort lebte er, nachdem er die Hagers verlassen hatte. „Als ich das erfahren habe, hat sich bei mir ein Schalter umgelegt, und seitdem bin ich nicht mehr zu seinem Grab gefahren.“

