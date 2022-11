Die Stadt von morgen: Neuer Park soll wie ganze Gemeinde funktionieren

Hier üben sie das Bauen der Zukunft: Ernst Böhm in Bad Aibling vor einem Haus mit überbautem Parkplatz.

Unternehmer über das Wohnen der Zukunft

Ein Unternehmer mit einer Vision: Ernst Böhn hat das ehemalige Militärgelände in Bad Aibling in einen Park umgewandelt, der wie eine ganze Gemeinde funktioniert. Das Interview.

Bad Aibling – Ernst Böhm ist ein Bauunternehmer, der nicht nur Stein auf Stein legt. Böhm, 64, hat Visionen und wenn er über seine Projekte spricht, bekommt man fast den Eindruck, er hat für viele Probleme der Gesellschaft eine Lösung. Ein Interview mit dem Gründungsgesellschafter und jahrelangem Chef der B&O-Gruppe mit 2300 Mitarbeitern an 30 Standorten. Am Freitag, 25. November, wird er in Fischbachau vor Bürgermeistern und Bauamtsmitarbeitern aus dem Landkreis Miesbach einen Vortrag halten – er hat einige Ideen dabei, wie kluges Bauen unsere Welt verbessert.

Sie haben auf dem ehemaligen Militärgelände in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim ) einen Park angelegt, der wie ein Dorf funktioniert – dort wohnen, arbeiten, lernen Menschen zusammen. Was steckt dahinter?

Die Architekten haben sich 1933 etwas ausgedacht, die sogenannte Charta von Athen. Hintergrund war die aufkommende Schwerindustrie: Niemand wollte neben der Zeche wohnen. Daraus entstand das Konzept, das wir heute haben: Hier wohnen, 20 Kilometer weit weg arbeiten. Die Funktionen des Lebens wurden getrennt. Das zeigt sich heute in den Trabanten- und Schlafstädten. Aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Pendelei kostet viel Zeit, Nerven und Geld und belastet die Umwelt. Heute versucht man eher, die Dinge zusammenzubringen. Arbeit und Kinder zum Beispiel. Das haben wir in Bad Aibling versucht – und geschafft.



Entsteht so nicht Reibung? Wenn sich die Leute im Büro über Kinderlärm vom Spielplatz nebenan beschweren?

Kinder machen keinen Lärm, da gibt es höchstrichterliche Urteile. Das muss man einfach aushalten. Ich sehe es von der anderen Seite: Sehr störendes Gewerbe, das Tag und Nacht Lärm macht, passt natürlich nicht neben ein Wohnhaus. Aber auf dem Weg in die Dienstleistungsgesellschaft ist das doch sehr selten geworden. Ein Architekturbüro oder eine Arztpraxis stört doch nicht. Mein Büro ist in einem achtstöckigen Holzhaus im Park, die Hälfte wird bewohnt, in der anderen gearbeitet. Es verträgt sich sehr gut. Viel größere Störungen kommen heute durch Verkehr. Da hilft funktionale Integration.



Was bedeutet das – funktionale Integration?

Das war unsere Kernidee auf dem Parkgelände in Bad Aibling. Eine funktionale Mischung. Wir haben 700 Kinder hier, von der Kinderkrippe bis zur Berufsschule. Dazu kommen 700 Arbeitsplätze und 300 Wohnungen, also wohnen hier 600 bis 700 Menschen. Das ist das Gegenteil der Entwicklung, dass der eine ein Gewerbegebiet baut, der andere Wohnungen und der dritte ein Schulzentrum. Bei uns ist alles aus einem Guss. Und inklusiv.



Auch das müssen Sie erklären.

Zentral am inklusiven Bauen ist, dass die Schule vor Ort ist und der Arbeitsplatz auch. Es gibt leider Menschen, die alleine nicht zurecht kommen. Aber wenn man baut, muss auch Platz für die sein, die diese Menschen unterstützen. Meine Idealvorstellung: eine Wohnung, in der sechs gesunde Menschen leben und einer, der Hilfe braucht. Auch Eltern mit einem behinderten Kind sind schnell überfordert. Da ist es gut, wenn jemand einspringen kann, damit die sich mal zwei Stunden ausruhen können. Menschen mit Behinderungen sollen mittendrin leben, mitlaufen wie früher im Dorf. Nicht abgeschoben, in einem Zentrum – wenn auch bestens betreut.



„Die Gemeinden suchen händeringend Wohnraum für ihre Mitarbeiter“

Welche Einrichtungen gibt es hier im Aiblinger Park für Menschen mit Förderbedarf?

Zum Beispiel eine heilpädagogische Schule. Insgesamt haben wir Schulen mit 600 Schülern, dazu noch Kindergärten. Im Moment ist es überall schwierig, Lehrkräfte, Pädagogen und Psychologen zu finden. Deshalb vermieten wir denen günstig Wohnungen, viele wohnen hier neben den Einrichtungen – also ideal, was den Arbeitsweg angeht. Sie wohnen natürlich auch gerne hier, weil es schön ist.



Was passiert mit den hilfsbedürftigen Schülern, wenn sie mit der Schule fertig sind?

Das ist ein wichtiger Punkt. Die haben hier bei uns mit der Schule angefangen, jetzt werden die 16, 17, 18. Deshalb bauen wir nun Werkstätten und noch mehr inklusiven Wohnraum. Damit die hier bleiben können. Unser Plan ist, dass sie hier auch noch einen Arbeitsplatz finden. Wir reichen im Februar den Bauantrag ein.



Inklusion, Umweltschutz, Lehrermangel...klingt, als ob man mit guter Bauplanung viele Herausforderungen meistern könnte. Funktioniert das auch in bestehenden Ortschaften?



Wissen Sie, ich habe eine Idee. In Oberbayern gibt es etwa 500 Gemeinden. Jede verfügt über mindestens einen großen Parkplatz. Wenn jede Gemeinde davon ein kleines Stück aufgeben würde – sechs, sieben Stellplätze – und stattdessen acht Wohnungen baut, sechs für Angestellte der Gemeinde, zwei für Menschen mit Behinderung. Dann hätten wir auf einen Schlag 1000 inklusive Wohnungen.



Was halten Gemeinden von Ihrer Idee?



Früher waren die Gemeinden zurückhaltend, aber jetzt suchen die händeringend Wohnraum für ihre Mitarbeiter, für Busfahrer, IT-Leute, die woanders viel mehr verdienen als bei der Gemeinde und sonst lieber wegziehen. Wir müssen Wohnraum schaffen, wo vermeintlich kein Platz ist. In München haben wir schon das Projekt „Dantebad – Bauen über Parkplatz“, damit laufe ich schon seit zehn Jahren durchs Land. Ebenerdig bauen ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das ist eine Vergeudung – auch die Parkplätze der Supermärkte. Zum Glück gibt es da langsam ein Umdenken.

Was haben Sie in Bad Aibling noch vor?

Auf dem Gelände haben wir Grund für eine Inklusions-Kletterhalle zur Verfügung gestellt. Zuerst dachte ich, Klettern und Behinderung geht doch nicht zusammen. Ich wusste nicht, dass zum Beispiel Autisten hervorragende Kletterer sind. Die Halle wird im Frühjahr eingeweiht.



Was ist Ihnen in diesem Park besonders gelungen?



Dass 700 Kinder ihren Platz finden und auch 700 Arbeitnehmer. Die Mischung ist gut gelungen. Und der Park ist wunderschön. So schön, dass man am Wochenende nicht mal in die Berge fahren mag – und schon gar nicht nach Mallorca fliegen will.

Interview: Carina Zimniok

