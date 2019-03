Großeinsatz der Feuerwehr: Wenn ein Schnitzel zur Feuerfalle wird - der Mann hat nun Ärger

Ein Mann hat Schnitzel gebraten und ist eingeschlafen. Weil er erneut einen Brand verursachte, musste die Feuerwehr groß ausrücken. Und für den Mann bleibt das nicht ohne Konsequenzen.

Bad Brückenau - Weil er seine Schnitzel in der Pfanne vergessen hat und eingeschlafen ist, hat ein Mann aus Unterfranken einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Fahrzeuge rückten aus, weil am Donnerstag aus dem Mehrfamilienhaus in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) Flammen schlugen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Brand in einer Wohnung: Mann wacht erst durch Klingeln auf

Vor Ort wurde rasch deutlich, dass nur eine Wohnung vom Brand betroffen war. Die Einsatzkräfte bemerkten starken Essensgeruch aus der Wohnung des 54 Jahre alten Mannes, der wohl erst durch das Klingeln der Wohnungstür aufwachte. Das brennende Essen konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Nicht der erste Brand: der 54-Jährige war wohl betrunken

Wie die Polizei mitteilte, war das nicht der erste Brand in der Wohnung des 54-Jährigen. Auf ihn kommt nun ein Bußgeldverfahren wegen fahrlässigen Verhaltens zu. Er war zum Zeitpunkt des Brandes betrunken.

dpa/cz