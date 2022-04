Motorradfahrer (40) kracht frontal in Auto - er stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Leyla Yildiz

Bei Bad Feilnbach ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Ein Motorradfahrer ist am Ostermontag ums Leben gekommen. Der Mann war bei Bad Feilnbach frontal mit einem Auto zusammengestoßer. Er starb noch vor Ort.

Bad Feilnbach - In Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) ist am Ostermontag (18. April) ein Motorradfahrer verunglückt und gestorben. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ereignete sich der Unfall am Nachmittag auf der Kreisstraße RO 46. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt nun die Polizeiinspektion Brannenburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim.

Bei Bad Feilnbach: Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto

Der 40-jährige Motorradfahrer war kurz nach 15 Uhr Richtung Bad Feilnbach unterwegs, als er beim Überholen einen ihm entgegenkommenden 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Bayrischzell übersah. Der Holzkirchner prallte mit dem Auto frontal zusammen.

„Durch den Zusammenstoß wurde der Kraftradfahrer so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste“, schreibt die Polizei. „Die Reanimation verlief jedoch leider erfolglos und der Kraftradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer und dessen Insassen erlitten einen Schock.“

Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Auto: Strecke circa drei Stunden gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 65.000 Euro, sie waren komplett beschädigt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein technisches- und unfallanalytisches Gutachten zum Hergang an. Im Einsatz waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Bad Feilnbach, die Bergwacht, das BRK sowie das Kriseninterventionsteam des BRK Rosenheim. Für etwa drei Stunden war die Unfallstrecke komplett gesperrt. (ly)