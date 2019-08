Unglaublicher Zufall verhindert wohl Überfall - Angestellte flieht in Tankstelle 

Eine Tankstellen-Angestellte in Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim ist am Montagabend vermutlich nur durch einen Zufall einem geplanten Überfall entgangen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Bad Feilnbach - Eine Angestellte einer Tankstelle in Bad Feilnbach bei Rosenheim ist am Montagabend vermutlich nur zufällig nicht Opfer eines Überfalls geworden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag mitteilt, ging die Angestellte gegen 20.50 Uhr aus der Tankstelle in die Auer Straße, um den Müll hinaus zu bringen. Dort überraschte die Frau einen maskierten Mann und sprach ihn erschrocken an. Laut Pressemeldung eilte sie nach einer kurzen Antwort des Unbekannten zurück in die Tankstelle, verschloss alle Türen und rief die Polizei.

Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Brannenburg überprüfte kurz darauf die Gegend, der Maskierte war aber bereits verschwunden. Die Kripo Rosenheim, die den Fall übernommen hat, sucht Zeugen, da „zu vermuten ist, dass der Unbekannte eine Straftat begehen wollte“, so die Polizei.

Geplanter Überfall in Bad Feilnach? Täterbeschreibung: So soll der Unbekannte ausgesehen haben

Die Angestellte konnte den Unbekannten laut Polizei folgendermaßen beschreiben: männlich, etwa 170 bis 175 cm groß, ziemlich schlanke Figur; der Mann war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Wollmütze über dem Kopf/Gesicht und darüber eine dunkelbraune, verspiegelte Sonnenbrille. Er führte einen kleinen schwarzen Rucksack mit und sprach Hochdeutsch ohne Akzent.

Die Ermittler der Kripo hoffen darauf, dass Anwohner oder Verkehrsteilnehmer gegen 20.50 Uhr Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle in der Auer Straße machen konnten und sich bei der Polizei melden. Wem fiel um diese Zeit dort eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug auf? Hinweise werden unter der Telefonnummer (08031) 2000 an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim erbeten.

va