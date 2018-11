Pkw gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Lastwagen: Zwei Menschen sterben

Im niederbayerischen Bad Griesbach sind bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lastwagen zwei Menschen getötet worden.

Bad Griesbach - Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Morgen zwischen den Ortsteilen Weng und Parzham ein mit zwei Personen besetzter Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort auf den Lastwagen geprallt. Die beiden Insassen des Pkw wurden dabei getötet, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Warum der Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Vor dem Crash mit dem Lkw hatte er bereits ein anderes Auto gestreift. Die Kreisstraße war mehrere Stunden gesperrt.

dpa

Feuer greift auf Dachstuhl über: Aufmerksamer Nachbar rettet schlafende Frau

Ein aufmerksamer Mann hat in Unterfranken seine schlafende Nachbarin vor einem Feuer in ihrem Haus gerettet.

Rubriklistenbild: © dpa / Armin Weigel (Symbolbild)