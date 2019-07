Tierquälerei bei riesigem Milchviehbetrieb in Bayern? Wohl auch Fleisch kranker Kühe im Handel

Plötzlich zückt Mann ein Messer und droht: „Ich stech‘ euch ab“ - Polizistin schildert dramatischen Einsatz

Aus einem Routineeinsatz ist für zwei Polizisten in Vogtareuth eine lebensgefährliche Situation geworden: Ein Betrunkener griff die Beamten mit dem Messer an. Das ist in …