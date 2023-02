„Traten brutal auf das wehrlose Opfer ein“: Mann vor Bäckerei zusammengeschlagen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mann kaufte in einer Bäckerei fürs Frühstück ein, danach wurde er brutal angegriffen (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Ein Duo sprach einen Mann vor einer Bäckerei an und fragte nach Wechselgeld. Völlig unvermittelt schlugen und traten sie dann auf den 40-Jährigen ein.

Bad Kissingen - Zwei noch unbekannte Täter haben am Freitag, 24. Februar, einen Mann (40) vor einer Bäckerei „brutal zusammengeschlagen“. Das teilte die Polizei Unterfranken in einer Pressemitteilung mit.

Mann geht in Bad Kissingen zum Bäcker - und wird brutal zusammengeschlagen

Demnach ging der 40-Jährige aus dem Landkreis Bad Kissingen gegen 7.15 Uhr zu einem Bäcker in der Winkelser Straße und kaufte für das Frühstück ein. Als er den Laden wieder verließ, sprachen ihn direkt vor der Tür die zwei Unbekannten an und fragten nach Wechselgeld. „Unvermittelt und ohne Forderungen zu stellen, schlug ihm einer der Täter mit einem wuchtigen Faustschlag ins Gesicht“, so die Polizei. Der 40-Jährige stürzte daraufhin zu Boden „und die Unbekannten traten brutal auf das wehrlose Opfer ein.“ Die Täter flüchteten in einem Pritschenwagen in Richtung Kirche beziehungsweise Richtung Nüdlingen.

Die Polizei Bad Kissingen leitete sofort eine groß angelegte Fahndung nach dem Pritschenwagen ein, die unbekannten Täter konnten aber bisher nicht gefunden werden.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Mann vor Bäckerei in Bad Kissingen angegriffen - So werden die Täter beschrieben

Täter 1:

circa 1,80 Meter groß, sportliche und muskulöse Figur

30 bis 40 Jahre alt

kurze schwarze Haare und einen schwarzen, mittellangen Vollbart

kompett schwarz gekleidet

Täter 2:

20 bis 30 Jahre alt

kürzerer Vollbart

komplett schwarz gekleidet

Der Pritschenwagen war weiß-beige, das vordere Kennzeichen fehlte. Der Wagen hatte an der Seite braune oder graue Streifen, auf der rechten Seite zusätzlich reflektierende Streifen.

Fahndung der Zukunft? Polizei in Bayern setzt auf Drohnen

Ein maskierter Mann überfiel am Donnerstagabend eine Tankstelle in Aschaffenburg. Er hatte eine Axt dabei. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

40-Jähriger vor Bäckerei in Bayern zusammengeschlagen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

„Über die Motivation der Männer ist derzeit nichts bekannt und ist nun auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche die Kripo Schweinfurt übernommen hat“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der 40-Jährige kam nach der medizinischen Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: „Wer hat den Überfall vor der Bäckerei in der Winkelser Straße beobachtet? Wer kann Angaben zu den beiden Tätern oder möglicherweise ihrem Aufenthaltsort machen? Wem ist vor oder nach der Tat der Pritschwagen im Ortsbereich von Bad Kissingen aufgefallen?“

Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter der Nummer 09721/202-1731 entgegen. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.