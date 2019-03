Messer-Bluttat: Mann sticht in Fußgängerzone auf seine Ex (27) ein - jetzt ist sie tot

Messer-Attacke in Bad-Kissingen: Mitten in der Fußgängerzone haben sich ein Mann und seine Ex lautstark gestritten - dann zückte der 28-Jährige ein Messer.

Bad Kissingen (Bayern): Frau (27) stirbt nach Messer-Attacke

Update, 13. März, 12.53 Uhr: Traurige Nachrichten aus Bad Kissingen: Die 27-jährige Frau, die bei der Messerattacke schwer verletzt wurde, ist in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei der dpa mit. Der 28-jährige mutmaßliche Täter sitzt derweil in Untersuchungshaft.

Messer-Attacke in Bad Kissingen: Mann sticht mitten in Fußgängerzone auf seine Ex ein

Erstmeldung, 8. März: Bad Kissingen - Ein 28-Jähriger hat in einer Fußgängerzone in Bad Kissingen auf seine ehemalige Lebensgefährtin eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Er wurde kurz nach der Tat am Freitagabend festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es aus noch unbekannten Gründen zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Der Mann habe auf die 27-Jährige eingestochen und „gewaltsam auf den Oberkörper der Frau eingewirkt“, hieß es.

Messer-Attacke in Bad Kissingen: Mehrere Streifen eilten zum Einsatzort

Nach Eingang der ersten Mitteilung in der Einsatzzentrale machten sich mehrere Polizeistreifen auf den Weg zum Tatort in der Prinzregentenstraße. Sie nahmen den Mann fest. Die Frau wurde von einem Notarzt reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Der 28-jährige Bad Kissinger war ebenfalls verletzt, auch er wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt - unter polizeilicher Bewachung. Im Laufe des Samstags soll entschieden werden, ob er dem Haftrichter vorgeführt wird.

