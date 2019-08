Fahrer folgt Navi - und verursacht Unfall mit mehreren Verletzten

Erneut hatte der Navi-Glauben eines Autofahrers schwere Konsequenzen im Straßenverkehr. Ein 71-Jähriger hat einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht.

Bad Kissingen - Weil sein Navigationsgerät zum Geradeausfahren aufforderte, hat ein 71-Jähriger in Bad Kissingen einen schweren Unfall verursacht. Der Mann habe an einer Stelle, an der dies nicht erlaubt sei, die Bundesstraße 286 gequert, weil das Navi dies angezeigt habe, teilte die Polizei am Montagabend mit. Es kam zur Kollision mit einem anderen Auto. Von der Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des Mannes durch eine Hecke geschleudert, rutschte einen Abhang hinab und prallte anschließend noch gegen einen Baum.

Bad Kissingen: 71-Jähriger vertraut Navigationssystem - Zwei Schwerverletzte

Der 71-Jährige und dessen 63 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht - die Frau per Rettungshubschrauber. Auch der 66-jährige Fahrer des anderen Autos und dessen zwei Jahre jüngere Beifahrerin wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, zwei der Betroffenen seien schwer verletzt. Um wen es sich dabei handelte, konnte ein Sprecher auf Nachfrage nicht sagen.

In Niederbayern hatte sich unlängst ein Lkw-Fahrer auf sein Navi verlassen - sein Fahrzeug legte tagelang auch den Schienenverkehr lahm.

