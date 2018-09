Sie versorgten gerade einen hilflosen Menschen: Mann rastet aus und attackiert Retter

Sie wollten einem hilflosen Menschen helfen. Doch während des Einsatzes wurden die Retter von einem betrunkenen Mann attackiert. Doch das war nicht das Einzige, was sich der 34-Jährige leistete.

Bad Kissingen - Ein 34-Jähriger hat in Bad Kissingen die Erstversorgung eines hilflosen Menschen gestört und mehrere Einsatzkräfte angegriffen. Dabei habe der Mann einen Polizisten so heftig auf den Kopf geschlagen, dass dieser medizinisch behandelt werden musste, teilte die Polizei mit. Mit Verstärkung weiterer Polizeistreifen konnte der Angreifer am Samstagmorgen vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Er blieb bis zum Vormittag im Haftraum, um seinen Rausch auszuschlafen.

Bad Kissingen: 34-Jähriger verließ Polizei-Dienststelle - und zeigte Hitlergruß

Beim Verlassen der Dienststelle habe der 34-Jährige noch den Hitlergruß gezeigt und „Heil Hitler“ gerufen - neben Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kommt deshalb auch eine Anzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf den Mann zu.

