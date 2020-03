Schrecklicher Unfall in Bayern: 19-Jähriger stirbt, zweiter Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Menschenleben forderte ein frontaler Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf einer Staatsstraße bei Bad Kissingen. Insgesamt sind an dem Unfall vier Fahrzeuge beteiligt.

Auf einer Staatsstraße in Unterfranken ist es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen.

gekommen. Dabei kam ein 19-Jähriger ums Leben, ein 62-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

In den Unfall waren vier Fahrzeuge verwickelt.

Bad Kissingen - Bei einem Frontalzusammenstoß in Unterfranken ist ein 19-Jähriger tödlich und ein 62-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Der 19-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache mit seinem VW Golf auf einer Staatsstraße in Richtung Albertshausen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Citroen des 62-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Tödlicher Unfall in Unterfranken: 19-Jähriger stirbt vor Ort - 62-Jähriger in Klinik

Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle bei Bad Kissingen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er musste mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden, das durch die Wucht des Unfalls auf die Leitplanke geschleudert worden war.

Insgesamt seien an dem Unfall am Sonntagnachmittag vier Pkw beteiligt gewesen, sagte die Polizei. Die Fahrerinnen der zwei anderen Autos wurden leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Staatsstraße komplett gesperrt.

dpa mit mol