Trend in oberbayerischer Bergwelt: Nacht-Skitourengeher sorgen für Ärger - zum Beispiel am Hörnle

Immer mehr Leute zieht es nach dem Feierabend auf die Skier. Die After-Work-Skitouren haben allerdings nicht nur Fans. Ein Besuch in Bad Kohlgrub.

Bad Kohlgrub - Ein neuer Trend macht in Bayerns Alpenregionen von sich reden. Bei den sogenannten After-Work-Skitouren steigen Alpin-Begeisterten nach Feierabend auf die Skier. Aufgrund der schnell einsetzenden Dunkelheit gehört auch die Stirnlampe zur Ausrüstung. Dann geht es für die Teilnehmer erstmal bergauf. „Je nach Wetterlage und Schneeverhältnissen sind an einem Tourenabend im Schnitt mehr als 500 Tourengeher bei uns um Skigebiet unterwegs“, sagt Karl Dirnhofer, Betriebsleiter des Skigebietes Garmisch-Classic.

Der Deutsche Alpenverein (DAV) schätzt, dass eine halbe Million Deutsche gelegentlich auf den Lift verzichten und mit Skiern aufsteigen. Allein im Skigebiet Garmisch verzeichnen die Liftbetreiber jährlich 25 000 Tourengeher auf den Pisten, fast doppelt so viele wie im Winter 2011/2012. Auch die große Nachfrage nach Skitouren gegen Abend haben ihren Teil dazu beigetragen. Davon profitieren vor allem die Gastwirte.

Skitouren: Hütten profitieren von Abend-Touren

Denn der abendliche Hüttenbesuch ist fester Bestandteil der meisten After-Work Skitouren. Nach dem erfolgreichen Aufstieg gönnen sich die Teilnehmer gemeinsam ihr Feierabend. „Es gehört halt zum Lifestyle“, sagt der Geschäftsführer der Hörnle-Hütte bei Bad Kohlgrub, Martin Bierling. Deswegen herrscht neuerdings auch nach Pistenschluss in vielen Hütten Hochbetrieb. Manchmal kämen an einem Abend 200 bis 300 Tourengeher, gelegentlich wird es sogar knapp mit den Plätzen. Die natürliche Begrenzung sei die Kapazität des Parkplatzes im Tal. „Wenn der Parkplatz voll ist, ist auch die Hütte voll.“ Die Kasse klingelt - und die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, Gulaschsuppe, Würstl und Bier auszugeben.

„Nächtliche Aktivitäten sind interessant, weil man sie neben dem Beruf machen kann“, weiß Peter Schöttl, Vorstand des Verbandes Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte. Gerade die Möglichkeit, auf der Piste Skitouren zu gehen, habe die Sportart für mehr Menschen erschlossen. „Auf der Piste kommt jeder hinunter.“ Dabei seien manche zu den „unglaublichsten Zeiten“ unterwegs. „Man muss gewärtig sein, auch um 5.00 Uhr früh einen Skitourengeher anzutreffen. Das ist ein großes Problem, wenn es geschneit hat und wir Lawinensprengungen vornehmen müssen.“ Die müssen noch vor Öffnung der Lifte stattfinden.

After-Work Skitour: Probleme im Arbeitsablauf - und für die Natur

Die spätabendlichen Skitouren sorgen für Verzögerungen im Betriebsablauf. Oftmals sind die Tourengeher nach Liftschluss trotz Pistensperrung während der Präparierungsarbeiten unterwegs. Dabei gab es schon schwere Unfälle, weil Skifahrer im Dunkeln in die Windenseile von Pistenraupen rasten. Inzwischen fahren die Raupen, sonst bei letztem Tageslicht unterwegs, an Tourenabenden oft erst nach 22.00 Uhr. Auch die Bergretter müssen länger arbeiten. Die Zahl der Alarmierungen nach 16.00 Uhr sei von rund 1000 im Jahr 2007 auf über 1600 im Jahr 2017 gestiegen, sagt Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern.

Wenig begeistert zeigen sich außerdem die Naturschützer. „Der Trend in die Nacht hinein ist ein Problem für die Wildtiere. Die Regel sollte sein, zur Dämmerung auch wieder unten zu sein“, sagt der Alpenbeauftragte des Bundes Naturschutz in Bayern, Thomas Frey. Manche Stirnlampen sind hell wie Autoscheinwerfer. Auch das sei „nicht ideal“. Die organisierten Abendveranstaltungen lenkten den Strom zumindest in Bahnen. „Tourenabende sind ein Teil der Lösung des Problems“, sagt Frey. „Wenn am Abend neben der laufenden Schneekanone ein Tourengeher hochgeht, hält sich die Belastung in Grenzen.“ Problematisch wird es allerdings, wenn die Tourengeher ihre Hunde mitnehmen. Am Hörnle bei Bad Kohlgrub wurde ein Hirschkalb halb tot gebissen. Die Jäger sind sich sicher, dass es ein Hund war, der jedoch nicht angeleint war. Zuvor wurde am Birkenmoos ein Rehkitz Opfer einer Hunde-Attacke.

