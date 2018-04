Mann stirbt bei Küchenbrand - Nachbarn retten Frau durchs Fenster

Ein Feuer in einer Küche hat in Unterfranken ein Todesopfer gefordert. Nachbarn konnten zwar noch eine Frau vor den Flammen retten - doch für ihren Partner kam jede Hilfe zu spät.

Bad Neustadt an der Saale - Ein 77-Jähriger ist bei einem Küchenbrand in Unterfranken ums Leben gekommen. Drei Nachbarn gelang es, seine 84 Jahre alte Lebensgefährtin durch ein Fenster ins Freie zu retten, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer am Dienstagabend in dem Einfamilienhaus in Bad Neustadt an der Saale ausbrach, war noch unklar.

Die drei Ersthelfer aus der Nachbarschaft kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus, die Lebensgefährtin erlitt leichte Schürfwunden. Der 77-Jährige konnte nur noch tot aus der Küche geborgen werden.

