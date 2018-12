Mann stirbt nach Party-Zoff mit Ehefrau: Polizei macht überraschende Feststellung

Im Streit war ein 64-Jähriger in Unterfranken von seiner Lebensgefährtin geschlagen worden und wenig später im Schlaf gestorben.

Update 5. Dezember, 15.43 Uhr: Jetzt steht fest: Die Schläge waren nicht die Todesursache. Woran der Mann genau starb, sei aber weiter unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Hinweise auf ein Tötungsdelikt gebe es nicht. Gegen die 62 Jahre alte Frau werde wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

Das Paar war Ende November in Streit geraten, weil der Mann auf einer Feier in der eigenen Wohnung in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) zu viel getrunken hatte.

Drama in Bad Neustadt: Mann stirbt nach Schlägen

Bad Neustadt - Ein 64 Jahre alter Mann ist in Unterfranken im Schlaf gestorben, nachdem er zuvor von seiner Lebensgefährtin mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. „Die hat schon ordentlich zugeschlagen. Er war nicht unerheblich verletzt“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Zuvor hatte sich das Paar gestritten, weil der Mann auf einer Feier in der eigenen Wohnung im Bad Neustadter Ortsteil Brendlorenzen (Landkreis Rhön-Grabfeld) zu stark getrunken hatte. Die 62-Jährige schlug im Beisein von Gästen mehrere Male mit der Faust ins Gesicht des Mannes. Der verletzte Mann habe sich daraufhin schlafen gelegt.

Polizei muss Todesursache noch ermitteln

Nach dem Aufräumen bemerkte die Frau schließlich, dass ihr Partner nicht mehr atmete. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ob die Schläge zum Tod des Mannes geführt haben, soll nun eine Obduktion zeigen.

lby

