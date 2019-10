Lehrer will bei Streit schlichten - Schüler verpasst ihm einen Schlag

In Bad Neustadt wollte ein Lehrer eine Auseinandersetzung schlichten - einer der Schüler verpasste ihm dabei einen Schlag. Der Lehrer erlitt eine Platzwunde.

Bad Neustadt - In einer Schule in Bad Neustadt ist es am Montagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern gekommen. Die beiden 16-Jährigen seien an der Schule aufeinander losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Lehrer auf die Streithähne aufmerksam und näherte sich, um zu schlichten.

Bad Neustadt/Landkreis Rhön Grabfeld: Lehrer will Streit schlichten - und kriegt Schlag verpasst

Wie der Lehrer berichtete, hatten sich die Burschen geschubst. Weil er den Streit schlichten wollte, ging der Lehrer zwischen die zwei 16-Jährigen. Dabei bekam er von einem der beiden selbst einen Schlag ab. Anschließend verletzte derselbe Schüler seinen Klassenkameraden mit einem weiteren Schlag.

Bad Neustadt: Schüler schlägt erst seinen Lehrer - dann bekommt sein Klassenkamerad einen Schlag ab

Im Folge des Schlags erlitt der Lehrer eine Platzwunde. Wieso sich die beiden überhaupt prügelten, war zunächst nicht klar. Ob der 16-jährige Schläger schulische Konsequenzen fürchten muss, wird nach Polizeiangaben noch entschieden. Er wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.

