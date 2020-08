Bergunfall: Mann ruft schwer verletzt den Notruf - dann bricht die Verbindung ab - Fall nimmt ein tragisches Ende

Ein junger Mann rief den Notruf: Er war am Pflasterbachhörndl in Bad Reichenhall gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Der Einsatz endete dramatisch.

Bad Reichenhall - Am Pflasterbachhörndl hat sich am Donnerstag (6. August) ein tragischer Bergunfall ereignet. Gegen 22.16 Uhr setzte ein 24-jähriger einheimischer Mann einen Notruf ab. Das teilte die Polizeiinspektion Berchtesgaden mit.

Bergunfall in Bad Reichenhall: 24-Jähriger wird bei Sturz schwer verletzt und alarmiert den Notruf

Der junge Mann gab an, dass er sich in Bad Reichenhall am Pflasterbachhörndl befindet und sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen hat. Er war laut dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) im steilen, felsdurchsetzen Bergwald abgestürzt. Da das Handynetz in diesem Bereich schlecht ist, brach die Verbindung ab. Sie konnte nicht mehr aufgebaut werden, wie die Polizei weiter mitteilte.

Durch die Bergwacht wurde eine große Suchaktion in diesem Bereich gestartet. Der Gesuchte konnte gegen 00.18 Uhr durch den hinzugezogenen Polizeihubschrauber mithilfe einer Wärmebildkamera geortet werden. Die Einsatzkräfte der Bergwacht trafen gegen ein Uhr bei dem Mann ein.

Nach Bergunfall in Bad Reichenhall: Junger Mann (24) stirbt

Während der Bergung verschlechterte sich der Zustand des 24-Jährigen jedoch zusehends. Er musste reanimiert werden. Der junge Mann starb „trotz alle Bemühungen unerwartet und plötzlich während der Rettungsaktion“, wie das BRK mitteilte. Der eintreffende Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Unfall in Bad Reichenhall: Die Polizeimeldung im Wortlaut

