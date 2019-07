Vermutlich Blitzeinschlag: Waldbrand am Müllnerhorn-Gipfelgrat - Löscharbeiten laufen

Mehrere Personen sahen am Montag einen Feuerschein am Müllnerhorn. Die Einsatzkräfte bereiten sich auf den Löscheinsatz vor.

Nach schweren Gewittern

von Katarina Amtmann schließen

In Bad Reichenhall haben am Montag mehrere Menschen Feuer an einem Berggipfel gesehen. Die Feuerwehr rückte aus, doch die Einsatzstelle ist schwer erreichbar.