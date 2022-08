Unglück bei Arbeiten im Bergwald: Mann von Baum überrollt – Rettungsheli im Einsatz

Von: Katarina Amtmann

Ein Rettungshubschrauber war bei dem Einsatz am Dienstag ebenfalls vor Ort. © BRK BGL

Ein Mann verunglückte in Bayern bei Windwurf-Arbeiten, er wurde von einem Baum überrollt. Die Bergwacht und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Bad Reichenhall – Einsatzkräfte der Reichenhaller Bergwacht und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers „Christoph 14“ haben am späten Dienstagnachmittag (23. August) einen 61-jährigen Einheimischen gerettet.

Bad Reichenhall: Mann bei Windwurf-Arbeiten von Baum überrollt

Dieser hatte im Bergwald nördlich des Listsees in der Nähe der Hausl-Hütte am Grubstein (Hochstaufen) beim Aufarbeiten eines Windwurfs einen Unfall. Wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet, wollten der Mann und sein Bekannter offensichtlich ein größeres Teil eines Baums abschneiden. Dieses stand jedoch unter Spannung, überrollte den 61-Jährigen und verletzte ihn am Kopf.

Windwurf (Definition - Wikipedia.de) Sturmholz, auch Windwurf oder Windbruch genannt, bezeichnet die aufgrund von starken Stürmen oder Orkanen entwurzelten oder geknickten Bäume.

Nach erster Einschätzung der Notärztin hatte der Mann aber Glück im Unglück und wurde nicht schwerer verletzt.

Heli und Bergwacht retten Mann in Bayern nach Unglück bei Windwurf-Arbeiten

Der Notruf war laut BRK gegen 16.55 Uhr eingegangen. Die Leitstelle Traunstein schickte daraufhin die Bergwachten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger und den Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“ los. „Die Heli-Besatzung fand die Unfallstelle im Anflug von Traunstein, setzte die Notärztin mit der Winde beim Patienten ab und brachte danach vom Landeplatz am Nonner Staufenhof zwei weitere Bergretter mit zusätzlicher Ausrüstung zum Einsatzort“, so das BRK in der Mitteilung.

Die Retter versorgten den Mann und sicherten ihn in einem Rettungssitz, der Heli konnte ihn dann zusammen mit der Notärztin per Winde wieder aufnehmen, zum Zwischenlandeplatz und danach liegend weiter zum Klinikum Traunstein fliegen. „Christoph 14“ holte auch noch die beiden Bergretter ab und flog sie zurück ins Tal. (kam)

