Fahrzeug gerät ins Rollen: Landwirt von eigenem Traktor überrollt - Lebensgefahr

In Bad Reichenhall wurde ein Landwirt von seinem eigenen Traktor überrollt - er schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Traktor zum Mähen vorbereitet

In Bad Reichenhall bereitete ein Landwirt am Montag seinen Traktor zum Mähen vor. Plötzlich geriet das Fahrzeug in Bewegung - und überrollte den Mann.