Pärchen sitzt im Nebel auf Watzmanngrat fest - dann haben beide riesiges Glück

Die Frau völlig erschöpft, beide durchnässt vom Regen: Die Besatzung von „Christoph 14“ rettete am Freitagabend ein Pärchen aus Tschechien vom Watzmanngrat. Die Bergsteiger hatten dabei großes Glück.

Bad Reichenhall - Das Pärchen war mit seinen schweren 15-Kilo-Rucksäcken rund 100 Meter vor der Südspitze nicht mehr vorangekommen. Besonders die 52-jährige Frau war völlig erschöpft und hatte laut den BRK-Einsatzkräften ihr persönliches Limit überschritten. Zudem hatte der Regen beide völlig durchnässt.

Da der Watzmann ab 2100 Metern bereits seit Stunden komplett im Nebel lag, bereitete die Bergwacht Ramsau einen aufwendigen Kletter-Einsatz vor. Während der Hubschrauber „Christoph 14“ die dritte Mannschaft an der Nebelgrenze im Südspitz-Abstieg absetzen wollte, ging für kurze Zeit eine Wolkenlücke auf. Diese ließ einen direkten Anflug zu den Tschechen am Grat zu. Die Retter holten die Tschechin und ihren Begleiter dem Bericht des BRK nach im Schwebeflug über die Kufe in den Helikopter und flogen sie ins Tal. Dort wurden sie vom Heli-Doc und vom Ramsauer Bergwacht-Notarzt medizinisch versorgt. Unmittelbar nach der Rettung war der Grat wieder komplett im Nebel.

Den Notruf hatten gegen 17.20 Uhr andere Bergsteiger an die Wimbachgrieshütte abgesetzt. Die Tschechen, die bereits um 7 Uhr am Watzmannhaus losgegangen waren, sprachen kein Wort Englisch oder Deutsch. Eine Besatzung des Berchtesgadener Roten Kreuzes brachte die Frau nach der Rettung in die Kreisklinik Bad Reichenhall.

Dramatische Rettung am Freitag auch am Pidinger Klettersteig: Drei junge Bergsteiger hatten sich versehentlich in eine steile Rinne verstiegen. Einer der Kletterer drohte abzustürzen.

