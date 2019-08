Schlimmer Bergunfall: 15-jähriger Mountainbiker stürzt in Graben und prallt gegen Felswand

Ein 15-jähriger Mountainbiker ist bei einem Bergunfall mit seinem Rad gegen eine Felswand geprallt. Mit dem Rettungshubschrauber musste er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Bad Reichenhall - Ein schwerer Unfall ist einem 15-jähriger Mountainbikefahrer am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der Röthelbach-Forststraße im Lattengebirge passiert. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz am Freitagabend mit. Der Jugendliche war mit seinem Rad in einer Linkskurve zwischen Klause und Todsbachreibe nach rechts von der Straße abgekommen, in einen Entwässerungsgraben gestürzt und gegen die angrenzende Felswand geprallt.

Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall und Freilassing, des Reichenhaller Roten Kreuzes und des Salzburger Rettungshubschraubers „Christophorus 6“ versorgten den Jugendlichen und flogen ihn dann zum Salzburger Landeskrankenhaus. Ersten Einschätzungen der Rettungskräfte zufolge erlitt der 15-Jährige bei dem Unfall schwere Verletzungen am Becken und Oberschenkel.

15-Jähriger prallt bei Bad Reichenhall gegen Felswand - Bergwacht war wegen anderen Vorfall in der Nähe

+ Der Rettungshubschrauber bringt den schwer verletzten Jugendlichen ins Krankenhaus. © RK BGL Der Junge aus Niedersachsen war in einer Gruppe unterwegs. Aufgenommen wurde der Unfall von der Reichenhaller Bergwacht, die aufgrund eines anderen Vorfalls bereits in der Nähe war: Kurz nach 14 Uhr war die Bergwacht von einer Familie alarmiert worden, die zuvor vom Weg abgekommen war und sich verlaufen hatte. Zurück auf der Straße war die Mutter aber so erschöpft, dass ein eigenständiger Abstieg nicht mehr möglich war.

Schwerer Unfall bei Bad Reichenhall: Jugendlicher Mountainbiker prallt gegen Felswand

Beim Ausrücken zu dem Familiennotfall trafen die Bergretter auf einen Radfahrer aus der Gruppe des verunglückten 15-Jährigen. Der Einsatzleiter alarmierte daraufhin einen weiteren Rettungswagen. Die Radfahrer aus der Gruppe des verletzten Jugendlichen hatten sich gut um ihn gekümmert. Mit dem Salzburger Rettungshubschrauber „Christophorus 6“ wurde der Jugendliche schließlich ins Salzburger Landeskrankenhaus gebracht.

Auch die Familie in Not wurde von der Bergwacht versorgt und mit einem Mannschaftsfahrzeug ins Tal gefahren.

Am selben Tag ist ein 68-jähriger Bergsteiger am Karwendel in den Tod gestürzt. Das berichtet *Merkur.de Die Umstände sind noch unklar. Wie *Merkur.de berichtet ist auch nur wenige Tage zuvor an der Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen ein Bergsteiger in den Tod gestürzt. Zwei deutsche Alpinisten sind Anfang August in der Schweiz auf dem Weg zum Gipfel tödlich verunglückt.

nai

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.