Schwerer Unfall mitten im Ort: Auto schleudert gegen Litfaßsäule - ein junger Mann stirbt

Schwerer Unfall mitten in Bad Reichenhall: Am Montagnachmittag wurde ein Auto mit vier jungen Männern darin nach einem missglückten Überholmanöver gegen eine Litfaßsäule geschleudert. Ein Mann ist tot.

Der Wagen fuhr laut Polizei auf der Salzburger Straße in Richtung Norden bzw. Salzburg. Das Fahrzeug überholte in der 30er-Zone ein anderes Auto, blieb dabei offensichtlich am linken Randstein hängen und schleuderte gegen eine Beton-Litfaßsäule.

Ein Mitfahrer auf der Rücksitzbank verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer und zwei weitere Insassen waren ansprechbar, erlitten aber schwere Verletzung und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachten in Auftrag gegeben und die Sicherstellung des Unfallwagens angeordnet.

Die Salzburger Straße bleibt bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr Bad Reichenhall ist mit ca. 30 Mann im Einsatz.

