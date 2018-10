Ein 78-Jähriger ist bei Bad Steben (Landkreis Hof) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Bad Steben - Der Unfallverursacher sowie zwei Menschen im anderen Wagen wurden bei der Kollision am Samstag schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An beiden Autos entstand Totalschaden.

